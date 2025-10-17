Пятибратов: у «Торпедо» такой состав — не удивлюсь, если выиграют 8–10 матчей подряд

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о перспективах московского «Торпедо» после возвращения на пост главного тренера покинувшего команду в августе 2025 года Олега Кононова. В первой игре после нового назначения Кононова в клуб чёрно-белые разгромили московский «Велес» (3:0) в домашнем матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Торпедо» имеет такой состав, что я не удивлюсь, если они выиграют 8–10 матчей подряд. У них проблема сейчас с психологией, ротация на тренерском мостике, этот момент, что мы вроде в Премьер‑Лиге, но нужно назад отмотать — это бьёт по психике игрока, болельщика, руководителей. Но «Торпедо» сейчас хуже некуда, команда на последнем месте», — сказал Пятибратов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В турнирной таблице Pari Первой лиги автозаводцы находятся на последнем, 18-м месте, набрав 10 очков в 14 матчах. Их отставание от зоны сохранения прописки в дивизионе составляет два очка, от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ — 14 очков.

