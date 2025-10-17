Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятибратов: у «Торпедо» такой состав — не удивлюсь, если выиграют 8–10 матчей подряд

Пятибратов: у «Торпедо» такой состав — не удивлюсь, если выиграют 8–10 матчей подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о перспективах московского «Торпедо» после возвращения на пост главного тренера покинувшего команду в августе 2025 года Олега Кононова. В первой игре после нового назначения Кононова в клуб чёрно-белые разгромили московский «Велес» (3:0) в домашнем матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Велес
Москва
1:0 Галоян – 7'     2:0 Бакич – 45+2'     3:0 Юшин – 67'    

«Торпедо» имеет такой состав, что я не удивлюсь, если они выиграют 8–10 матчей подряд. У них проблема сейчас с психологией, ротация на тренерском мостике, этот момент, что мы вроде в Премьер‑Лиге, но нужно назад отмотать — это бьёт по психике игрока, болельщика, руководителей. Но «Торпедо» сейчас хуже некуда, команда на последнем месте», — сказал Пятибратов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В турнирной таблице Pari Первой лиги автозаводцы находятся на последнем, 18-м месте, набрав 10 очков в 14 матчах. Их отставание от зоны сохранения прописки в дивизионе составляет два очка, от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ — 14 очков.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: «Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в 14-м туре Первой лиги

Материалы по теме
Жара в Кубке России! Кононов ярко вернулся в «Торпедо», а клуб Второй лиги творит историю
Жара в Кубке России! Кононов ярко вернулся в «Торпедо», а клуб Второй лиги творит историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android