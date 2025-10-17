Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes, Месси получает вдвое меньше

Португальский нападающий Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года по версии Forbes. На втором месте находится аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси. По оценкам Forbes, в сезоне 2025/2026 годов Роналду заработает $ 280 млн от клуба «Аль-Наср» — сумма, в которую, как считается, входят не только его игровые выплаты, но и финансовые бонусы по коммерческим соглашениям, заключённым при участии клуба. Также $ 50 млн он получит от различных партнёров.

Самые высокооплачиваемые футболисты 2025 года по версии Forbes.

1. Криштиану Роналду (Португалия, «Аль‑Наср») — $ 280 млн

2. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — $ 130 млн

3. Карим Бензема (Франция, «Аль‑Иттихад») — $ 104 млн

4. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал») — $ 95 млн

5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») — $ 80 млн

6. Винисиус (Бразилия, «Реал») — $ 60 млн

7. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») — $ 55 млн

8. Садио Мане (Сенегал, «Аль‑Наср») — $ 54 млн

9. Джуд Беллингем (Англия, «Реал») — $ 44 млн

10. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона) — $ 43 млн

Ранее Роналду стал рекордсменом по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира (41).