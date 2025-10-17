Кононов рассказал, что ему не понравилось в первой игре «Торпедо» после возвращения в клуб

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов объяснил, что ему понравилось и что не понравилось в игре автозаводцев в домашнем матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Велесом» (3:0).

— Что вам сегодня понравилось в игре «Торпедо»? Что вы можете выделить?

— Организованность. То, что мы требовали. Я говорил, что есть определённое задание на игру. Ребята сегодня старались его выполнять и сделали результат.

— Было то, что не понравилось? Над чем предстоит поработать?

— Конечно! Много потерь мяча. Поэтому будем работать над этим, — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Кубка России с «Велесом», который прошёл 16 октября на поле подмосковной «Арены Химки», стал для Олега Кононова первым после возвращения в «Торпедо». Специалист возглавлял чёрно-белых с 1 января 2024 года по 15 августа 2025 года. 15 октября, через два месяца после ухода Кононова, официальный телеграм-канал «Торпедо» объявил о его возвращении на пост главного тренера.

Видео: «Черноморец» разгромил «Торпедо» в матче 13-го тура Первой лиги