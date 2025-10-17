Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кононов рассказал, что ему не понравилось в первой игре «Торпедо» после возвращения в клуб

Кононов рассказал, что ему не понравилось в первой игре «Торпедо» после возвращения в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов объяснил, что ему понравилось и что не понравилось в игре автозаводцев в домашнем матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Велесом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Велес
Москва
1:0 Галоян – 7'     2:0 Бакич – 45+2'     3:0 Юшин – 67'    

— Что вам сегодня понравилось в игре «Торпедо»? Что вы можете выделить?
— Организованность. То, что мы требовали. Я говорил, что есть определённое задание на игру. Ребята сегодня старались его выполнять и сделали результат.

— Было то, что не понравилось? Над чем предстоит поработать?
— Конечно! Много потерь мяча. Поэтому будем работать над этим, — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч Кубка России с «Велесом», который прошёл 16 октября на поле подмосковной «Арены Химки», стал для Олега Кононова первым после возвращения в «Торпедо». Специалист возглавлял чёрно-белых с 1 января 2024 года по 15 августа 2025 года. 15 октября, через два месяца после ухода Кононова, официальный телеграм-канал «Торпедо» объявил о его возвращении на пост главного тренера.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: «Черноморец» разгромил «Торпедо» в матче 13-го тура Первой лиги

Материалы по теме
«Торпедо» разгромило «Велес» в Кубке России в первом матче после возвращения Кононова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android