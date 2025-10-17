«Удивительная история, клуб потерял своё лицо». Радимов – о «Черноморце» в Кубке России

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов прокомментировал поражение «Черноморца» от клуба Второй лиги «Кубань Холдинг» в матче Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:2.

«Удивительная история. Перед игрой Евсеев сказал, что главное — это престиж. Мне кажется, что «Черноморец» как раз своё лицо потерял. Если они играли с любителями, я не понимаю, за что они получают деньги. Особенно те люди, которые вышли в первом тайме…

Назвать игрой это сложно. Так разбрасываться такими матчами при своих болельщиках непозволительно. Непозволительно так играть в футбол, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, клуб Leon-Второй лиги вышел в шестой раунд Пути регионов Кубка России, где сыграет с московским «Торпедо». «Черноморец» покинул турнир.