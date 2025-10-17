«Реал» впервые в истории может продать часть акций клуба внешним инвесторам

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант кардинального изменения структуры собственности, которое даст возможность внешним инвесторам впервые стать владельцами акций клуба, сообщает The Athletic. Ранее с момента основания в 1902 году все акции «сливочных» принадлежали «сосьос» — членам клуба болельщиков «Реала».

По данным источника, в клубе обсуждали идею фактического разделения на две разные структуры — футбольную и коммерческую, которая будет курировать такие вопросы, как доходы от продажи билетов и телевизионных прав. Сообщается, что коммерческая часть в этом случае может быть продана внешним инвесторам, в то время как спортивная составляющая, как и прежде, останется под полным контролем «сосьос». Тем не менее, окончательное решение о смене структуры собственности «Реала» ещё не принято.

Как утверждает источник, текущее руководство клуба хотело бы гарантировать, что такие кадровые решения, как назначение или увольнение тренера и трансферы футболистов, всегда будут приниматься правлением, подотчётным «сосьос».

