В ФИФА отреагировали на угрозу Трампа перенести матчи ЧМ-2026 из Бостона и Чикаго

В ФИФА отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он может перенести чемпионат мира по футболу 2026 года из Бостона и Чикаго из-за соображений безопасности.

«Безопасность и защита являются главным приоритетом на всех мероприятиях ФИФА по всему миру. Ответственность за безопасность, безусловно, лежит на правительствах, которые решают, что лучше всего отвечает интересам общественной безопасности. Мы надеемся, что каждый из 16 городов-организаторов будет готов успешно принять у себя матчи и выполнит все необходимые требования», — приводит заявление ФИФА Sport Illustrated со ссылкой на The Athletic.

ЧМ-2026 года по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

