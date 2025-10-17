Скидки
«Конечно, это не побоище». Радимов – о скандале вокруг Сперцяна и Ндонга

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о конфликте между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сенегалец был удалён за удар соперника плечом в челюсть, а после игры обвинил капитана «быков» в оскорблении на расовой почве.

«Я категорически не верю, что Сперцян мог такие слова употреблять. Либо его неправильно поняли, либо что‑то еще. Это была какая‑то мелкая шалость. Конечно, это не побоище. Сейчас эпоха VAR. За любое прикосновение можно получить длительную дисквалификацию, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что КДК РФС дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления. Ранее глава комитета Артур Григорьянц сообщил, что стороны уладили конфликт и пришли к примирению.

