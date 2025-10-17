«Ржала вся скамейка». Карпин – Баринову после его промаха в матче с Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к полузащитнику Дмитрию Баринову после его промаха в товарищеском матче с национальной командой Боливии. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счётом 3:0.

«Ржала вся скамейка», — сказал с улыбкой Карпин Баринову после матча.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

В ноябре сборная России сыграет с национальными командами Перу и Чили. Матчи пройдут 12 и 15 ноября.