«Ржала вся скамейка». Карпин – Баринову после его промаха в матче с Боливией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к полузащитнику Дмитрию Баринову после его промаха в товарищеском матче с национальной командой Боливии. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой россиян со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Ржала вся скамейка», — сказал с улыбкой Карпин Баринову после матча.
В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.
В ноябре сборная России сыграет с национальными командами Перу и Чили. Матчи пройдут 12 и 15 ноября.
