«Самый слабый тренер в истории «Ливерпуля». Флориан Пруня – об Юргене Клоппе

Экс-вратарь сборной Румынии и бухарестского «Динамо» Флориан Пруня негативно высказался о бывшем тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

– Юрген Клопп больше не тренирует, потому что просто не хочет.

– Да ладно, оставь ты этого своего болтуна.

– Как ты можешь так говорить?

– Самый слабый тренер в истории «Ливерпуля».

– Он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принёс им первый за 30 лет титул АПЛ. Игроки были без ума от него, умирали на поле ради него!

– Да, вот поэтому он и ушёл. А почему он ушёл из «Ливерпуля»?

– Потому что выгорел от интенсивности профессии.

– Ушёл в «Ред Булл» Зальцбург, чтобы просто заработать денег. Никогда он мне не нравился. Не мог его видеть — весь этот цирк, который он устраивал, будто кирпичи жевал своими зубами.

– Один из величайших тренеров в истории футбола.

– В плане роста – да! Он метр девяносто, метр девяносто пять? – приводит слова Пруни iAMsport.

Немецкий тренер покинул «Ливерпуль» по завершении сезона-2024/2025, сейчас он работает в системе Red Bull. Английскую команду Клопп привёл к победе в АПЛ, выиграл вместе с ней Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.