Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Самый слабый тренер в истории «Ливерпуля». Флориан Пруня – об Юргене Клоппе

«Самый слабый тренер в истории «Ливерпуля». Флориан Пруня – об Юргене Клоппе
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь сборной Румынии и бухарестского «Динамо» Флориан Пруня негативно высказался о бывшем тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

Юрген Клопп больше не тренирует, потому что просто не хочет.
– Да ладно, оставь ты этого своего болтуна.

– Как ты можешь так говорить?
– Самый слабый тренер в истории «Ливерпуля».

– Он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принёс им первый за 30 лет титул АПЛ. Игроки были без ума от него, умирали на поле ради него!
– Да, вот поэтому он и ушёл. А почему он ушёл из «Ливерпуля»?

– Потому что выгорел от интенсивности профессии.
– Ушёл в «Ред Булл» Зальцбург, чтобы просто заработать денег. Никогда он мне не нравился. Не мог его видеть — весь этот цирк, который он устраивал, будто кирпичи жевал своими зубами.

– Один из величайших тренеров в истории футбола.
– В плане роста – да! Он метр девяносто, метр девяносто пять? – приводит слова Пруни iAMsport.

Немецкий тренер покинул «Ливерпуль» по завершении сезона-2024/2025, сейчас он работает в системе Red Bull. Английскую команду Клопп привёл к победе в АПЛ, выиграл вместе с ней Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

Материалы по теме
Юрген Клопп допустил, что больше никогда не будет работать главным тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android