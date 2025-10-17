Доннарумма: эта сборная Италии обязательно выйдет на следующий чемпионат мира

Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма о перспективах выхода национальной команды на ЧМ-2026.

«Эта сборная Италии обязательно выйдет на следующий чемпионат мира. У меня нет никаких сомнений. Когда чувствуешь за спиной Гаттузо — словно он поддерживает тебя каждую минуту матча. Нашему тренеру нравится диалог: он много разговаривает с нами, всё объясняет. Он очень быстро вернул нам сильную коллективную идентичность», — приводит слова голкипера La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии обеспечила себе место в плей-офф отбора чемпионата мира — 2026. После шести проведённых матчей итальянцы занимают второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует сборная Норвегии с 18 очками.