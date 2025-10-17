Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Черчесов поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 12‑м туре МИР РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» — хороший клуб, в котором есть хорошие игроки. Нас ждёт непростой матч. У каждой команды есть свои задачи. Понятно, что мы изучаем каждого соперника. Смотрим нюансы, которые нужно использовать во время матча», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места соответственно в таблице чемпионата России, набрав по 15 очков.

Матч 12-го тура между бело-голубыми и грозненским клубом пройдёт 19 октября и начнётся в 19:30 по московскому времени.

