Sky Sports рассчитал, когда Криштиану Роналду забьёт 1000-й гол в карьере

Издание Sky Sports предположило, когда португальский форвард Криштиану Роналду сможет достичь отметки в 1000 забитых мячей в профессиональной карьере. Анализ был основан на темпе забитых футболистом голов за клуб и сборную.

Сейчас в активе Криштиану Роналду 948 мячей. Два последних были забиты в матче отбора на чемпионат мира 2026 года с Венгрией (2:2). При составлении прогноза учитывалось количество матчей в составе клуба и сборной, в которых 40-летний форвард сможет принять участие.

Фото: Sky Sports

Так, согласно источнику, Криштиану Роналду забьёт 1000-й гол в профессиональной карьере в октябре 2026 года. Всего до конца следующего года португалец доведёт число забитых за карьеру мячей до 1008. В текущем сезоне у Роналду пять голов в шести играх за клуб.

