Полузащитник «Оренбурга» Квеквескири: мы должны максимально выполнять требования тренера

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о намерении выполнять требования нового главного тренера Ильдара Ахметзянова.

«Я думаю, что требования у каждого тренера кардинально разные. Насколько разные требования, могут показать только игры. Я считаю, что мы должны максимально выполнять требования тренера», — сказал Квеквескири в эфире «Матч ТВ».

Напомним, экс-наставник челнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов сменил на своём посту Владимира Слишковича 10 октября 2025 года.

После 11 туров «Оренбург» занимает 14‑е место в таблице МИР РПЛ с семью очками. 18 октября команда сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.