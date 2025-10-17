Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Расписание матчей 12-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

В субботу, 18 октября, стартует 12-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 12-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 12-го тура чемпионата России (время — московское):

18 октября (суббота):

  • 13:00. «Крылья Советов» – «Оренбург»;
  • 13:00 «Пари НН» – «Акрон»;
  • 15:15. «Спартак» – «Ростов»;
  • 17:30. «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»;
  • 19:45. «Локомотив» – ЦСКА.

19 октября (воскресенье):

  • 14:30. «Сочи» – «Зенит»;
  • 17:00. «Рубин» – «Балтика»;
  • 19:30. «Динамо» – «Ахмат».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 23 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», заработавший 23 очка. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

