Расписание матчей 12-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

В субботу, 18 октября, стартует 12-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 12-го тура чемпионата России по футболу.
Расписание матчей 12-го тура чемпионата России (время — московское):
18 октября (суббота):
- 13:00. «Крылья Советов» – «Оренбург»;
- 13:00 «Пари НН» – «Акрон»;
- 15:15. «Спартак» – «Ростов»;
- 17:30. «Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»;
- 19:45. «Локомотив» – ЦСКА.
19 октября (воскресенье):
- 14:30. «Сочи» – «Зенит»;
- 17:00. «Рубин» – «Балтика»;
- 19:30. «Динамо» – «Ахмат».
Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 23 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», заработавший 23 очка. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).