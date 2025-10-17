Расписание матчей 9-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 октября, матчем «Овьедо» — «Эспаньол» стартует 9-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 9-го тура Ла Лиги (время московское)
Пятница, 17 октября:
22:00. «Овьедо» – «Эспаньол».
Суббота, 18 октября:
15:00. «Севилья» – «Мальорка»;
17:15. «Барселона» – «Жирона»;
19:30. «Вильярреал» – «Бетис»;
22:00. «Атлетико» Мадрид – «Осасуна».
Воскресенье, 19 октября:
15:00. «Эльче» – «Атлетик» Бильбао;
17:15. «Сельта» – «Реал Сосьедад»;
19:30. «Леванте» – «Райо Вальекано»;
22:00. «Хетафе» – «Реал Мадрид»;
22:00. «Алавес» – «Валенсия».
Перед стартом 9-го тура первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», у которого 21 очко в восьми матчах. На второй строчке располагается «Барселона», набравшая в аналогичном количестве встреч 19 очков. На третьем месте с 16 очками расположился «Вильярреал».