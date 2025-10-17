Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кураньи: Кокорин не до конца реализовал свой талант, иначе бы играл в «Ливерпуле»

Кураньи: Кокорин не до конца реализовал свой талант, иначе бы играл в «Ливерпуле»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о российском форварде «Ариса» Александре Кокорине. По словам Кураньи, Кокорин не до конца реализовал свой потенциал.

— Сравните Кокорина по таланту с кем-то из немецких игроков вашего поколения?
— У нас был такой парень, Александер Баумйоханн. Даже успел за «Баварию» поиграть. Но так же, как и Кокорин, не смог выжать максимум из своего огромного таланта.

— Сколько из своего выжал Кокорин?
— Где-то 75%. Если бы Кокорин реализовался на все 100, играл бы где-нибудь в «Арсенале» или «Ливерпуле», — приводит слова Кураньи Sport24.

Кокорину 34 года. За «Арис» нападающий выступает с 2022-го. Ранее он играл за «Динамо», «Зенит», «Спартак» и «Фиорентину».

Материалы по теме
Кокорин предположил, из-за чего могут рваться «кресты», вспомнив свою травму перед ЧМ-2018
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android