Кураньи: Кокорин не до конца реализовал свой талант, иначе бы играл в «Ливерпуле»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о российском форварде «Ариса» Александре Кокорине. По словам Кураньи, Кокорин не до конца реализовал свой потенциал.

— Сравните Кокорина по таланту с кем-то из немецких игроков вашего поколения?

— У нас был такой парень, Александер Баумйоханн. Даже успел за «Баварию» поиграть. Но так же, как и Кокорин, не смог выжать максимум из своего огромного таланта.

— Сколько из своего выжал Кокорин?

— Где-то 75%. Если бы Кокорин реализовался на все 100, играл бы где-нибудь в «Арсенале» или «Ливерпуле», — приводит слова Кураньи Sport24.

Кокорину 34 года. За «Арис» нападающий выступает с 2022-го. Ранее он играл за «Динамо», «Зенит», «Спартак» и «Фиорентину».