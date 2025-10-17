Расписание матчей 7-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 октября, матчем «Унион» — «Боруссия» Мёнхенгладбах стартует 7-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 7-го тура Бундеслиги (время — московское)

Пятница, 17 октября:

21:30. «Унион» – «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Суббота, 18 октября:

16:30. «Вольфсбург» – «Штутгарт»;

16:30. «Майнц» – «Байер»;

16:30. «РБ Лейпциг» – «Гамбург»;

16:30. «Хайденхайм» – «Вердер»;

16:30. «Кёльн» – «Аугсбург»;

19:30. «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд.

Воскресенье, 19 октября:

16:30. «Фрайбург» – «Айнтрахт»;

18:30. «Санкт-Паули» – «Хоффенхайм».

По итогам 6-го тура лидером Бундеслиги с 18 очками является «Бавария», на втором месте с 14 очками расположилась «Боруссия» Дортмунд, в топ-4 также вошли «РБ Лейпциг» (13) и «Штутгарт» (12).