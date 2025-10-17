Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Германии сезона—2025/2026 по футболу

Расписание матчей 7-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 октября, матчем «Унион» — «Боруссия» Мёнхенгладбах стартует 7-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 7-го тура Бундеслиги (время — московское)

Пятница, 17 октября:

21:30. «Унион» – «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Суббота, 18 октября:

16:30. «Вольфсбург» – «Штутгарт»;
16:30. «Майнц» – «Байер»;
16:30. «РБ Лейпциг» – «Гамбург»;
16:30. «Хайденхайм» – «Вердер»;
16:30. «Кёльн» – «Аугсбург»;
19:30. «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд.

Воскресенье, 19 октября:

16:30. «Фрайбург» – «Айнтрахт»;
18:30. «Санкт-Паули» – «Хоффенхайм».

По итогам 6-го тура лидером Бундеслиги с 18 очками является «Бавария», на втором месте с 14 очками расположилась «Боруссия» Дортмунд, в топ-4 также вошли «РБ Лейпциг» (13) и «Штутгарт» (12).

Календарь матчей Бундеслги
Турнирная таблица Бундеслги
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» в Лиге 1, Мэттьюс против Панарина в НХЛ и теннис
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» в Лиге 1, Мэттьюс против Панарина в НХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android