Главная Футбол Новости

Барко готов покинуть «Спартак», «Индепендьенте» связывался с окружением аргентинца — Ole

Аргентинский «Индепендьенте», воспитанником которого является полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко, рассчитывает вернуть футболиста на родину в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист издания Ole Фавио Верона, клуб уже связывался с представителями игрока.

По данным источника, контакт между сторонами произошёл в последние недели. Сообщается, что Барко выразил готовность пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в Аргентину. В клубе ожидают, что полузащитник окажет влияние на «Спартак», чтобы трансфер состоялся.

«Спартак» приобрёл Барко у клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 14 млн. В составе «Индепендьенте» аргентинец выступал с 2015 по 2018 год.

