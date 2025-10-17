Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Названа главная проблема, препятствующая переходу Барко из «Спартака» в «Индепендьенте»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть Россию в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Ole, игрок заинтересован в возвращении на родину, где им интересуется клуб «Индепендьенте», в составе которого Барко выступал с 2015 по 2018 год.

По данным источника, главной проблемой, препятствующей потенциальному отъезду Барко из России, является позиция «Спартака», который хотел бы вернуть потраченные на трансфер аргентинца летом прошлого года € 14 млн.

Контракт Эсекьеля Барко со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на счету полузащитника три гола и результативная передача в 11 матчах Мир Российской Премьер-Лиги в составе красно-белых.

Материалы по теме
