Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть Россию в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Ole, игрок заинтересован в возвращении на родину, где им интересуется клуб «Индепендьенте», в составе которого Барко выступал с 2015 по 2018 год.

По данным источника, главной проблемой, препятствующей потенциальному отъезду Барко из России, является позиция «Спартака», который хотел бы вернуть потраченные на трансфер аргентинца летом прошлого года € 14 млн.

Контракт Эсекьеля Барко со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на счету полузащитника три гола и результативная передача в 11 матчах Мир Российской Премьер-Лиги в составе красно-белых.