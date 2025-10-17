Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Барко хочет покинуть «Спартак» зимой и вернуться в Аргентину

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть Россию и перебраться в аргентинский «Индепендьенте» в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, стороны уже наладили контакты, во время которых игрок подтвердил готовность сменить чемпионат.

«Несмотря на его отличную игру, Барко необходимо вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам», — говорится в материале журналиста Фавио Вероны в аргентинском издании Ole.

«Спартак» приобрёл Барко у клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 14 млн. В составе «Индепендьенте» аргентинец выступал с 2015 по 2018 год.

