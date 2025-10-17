Расписание матчей 8-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 октября, матчем «ПСЖ» — «Страсбург» стартует 8-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 8-го тура Лиги 1 (время московское)

Пятница, 17 октября:

21:45. «ПСЖ» — «Страсбург».

Суббота, 18 октября:

18:00. «Ницца» – «Лион»;

20:00. «Анже» – «Монако»;

22:05. «Марсель» – «Гавр».

Воскресенье, 19 октября:

16:00. «Ланс» – «Париж»;

18:15. «Тулуза» – «Метц»;

18:15. «Лорьян» – «Брест»;

18:15. «Ренн» – «Осер»;

21:45. «Нант» – «Лилль».

Перед стартом 8-го тура первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «ПСЖ». В активе команды 16 набранных очков в семи матчах. На второй строчке с 15 очками располагается «Марсель». Столько же — у занимающего третье место «Страсбурга».