Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Расписание матчей 8-го тура чемпионата Франции по футболу 2025/2026

Расписание матчей 8-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 октября, матчем «ПСЖ» — «Страсбург» стартует 8-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 8-го тура Лиги 1 (время московское)

Пятница, 17 октября:

21:45. «ПСЖ» — «Страсбург».

Суббота, 18 октября:

18:00. «Ницца» – «Лион»;
20:00. «Анже» – «Монако»;
22:05. «Марсель» – «Гавр».

Воскресенье, 19 октября:

16:00. «Ланс» – «Париж»;
18:15. «Тулуза» – «Метц»;
18:15. «Лорьян» – «Брест»;
18:15. «Ренн» – «Осер»;
21:45. «Нант» – «Лилль».

Перед стартом 8-го тура первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «ПСЖ». В активе команды 16 набранных очков в семи матчах. На второй строчке с 15 очками располагается «Марсель». Столько же — у занимающего третье место «Страсбурга».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
