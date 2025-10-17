Скидки
Кевин Кураньи назвал российского игрока, которому не удалось реализовать свой талант

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что экс-полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев является игроком, которому не удалось в полной мере реализовать свой потенциал.

— Кто из россиян конкретно не реализовался?
— Возможно, Мамаев. Когда я играл в РПЛ, Павел был очень сильным игроком, — приводит слова Кураньи Sport24.

Мамаеву 37 лет. Павел является чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны. За время профессиональной карьеры футболиста Мамаев выступал за такие команды, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки».

