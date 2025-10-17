Агкацев: в РПЛ есть и другие вратари высокого уровня — те, кто приезжает в сборную

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что в Мир Российской Премьер-Лиге есть несколько классных вратарей, помимо него.

— Существует мнение: «в РПЛ есть Агкацев и все остальные». Как к этому относишься?

— Кто это говорит? Есть и другие отличные вратари. Кроме себя, могу выделить как минимум всех тех, кто приезжал в сборную в последнее время: Максименко, Адамов, Ставер и так далее. Все они — достаточно высокого уровня. Это не так.

— Максименко многие критикуют в этом сезоне.

— Я с ним хорошо общаюсь и прокомментировать это не могу, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.