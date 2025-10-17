Скидки
Маркус Рашфорд оценил свой переход в «Барселону»

Маркус Рашфорд оценил свой переход в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд оценил свой переход в каталонский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Переход в «Барсу» дал мне новый заряд энергии, новый стиль игры и возможность исследовать новую страну. Я ощущаю, что эта команда идеально мне подходит. Я тоже, в свою очередь, могу во многом помочь «Барселоне». Это отличный шаг в моей карьере, и я с оптимизмом смотрю в будущее», — приводит слова Рашфорда журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В составе «Барселоны» Рашфорд сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 40 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в восторге от игры нападающего Маркуса Рашфорда и хочет превратить его аренду из «Манчестер Юнайтед» в полноценный трансфер.

