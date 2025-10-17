Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция

Врачи поделились подробностями о смерти 19-летнего футболиста во время матча в Казахстане

Врачи поделились подробностями о смерти 19-летнего футболиста во время матча в Казахстане
В Управлении общественного здравоохранения Алма-Аты поделились подробностями трагедии, произошедшей на матче 25-го тура Первой лиги Казахстана между клубами «Хан-Тенгри» и «Экибастуз». На 65-й минуте 19-летний вингер хозяев Диас Толеу упал на поле без видимых на то причин. Вечером 16 октября пресс-служба Казахстанской федерации футбола сообщила о смерти футболиста.

«В приёмное отделение Центральной городской клинической больницы Алма-Аты [был] привёзен пациент 2006 года рождения в состоянии клинической смерти. Пациента доставила медицинская частная скорая помощь, дежурившая на месте.

При поступлении пульс и артериальное давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада провела реанимационные мероприятия в течение 30 минут, однако, несмотря на предпринятые меры, восстановить признаки жизни не удалось. Констатирована биологическая смерть», — приводит слова представителей УОЗ Алма-Аты ИА «Казинформ».

Фото
19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время матча Первой лиги Казахстана
Официально
Казахстанская федерация футбола сделала заявление в связи со смертью 19-летнего игрока
