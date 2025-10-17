Глебов объяснил, почему «Динамо» не оправдало ожиданий на старте сезона

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов объяснил, почему команда не оправдала ожиданий на старте Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Сейчас бело-голубые идут на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков за 11 матчей.

— От «Динамо» на старте ждали много большего — уровень амбиций, состава и новый тренер соответствовали. Что пошло не так?

— Если брать две последние игры, то всё, что создали у наших ворот, всё залетело. С Самарой было два удара в створ по нашим воротам — два гола. И это не претензия к нашему вратарю. То, что я говорю, будет выглядеть как отмазка, и понятно, что игру в обороне надо улучшать, — приводит слова Данила Глебова интернет-портал «РБ Спорт».