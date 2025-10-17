Скидки
Футбол Новости

Глебов объяснил, почему «Динамо» не оправдало ожиданий на старте сезона

Глебов объяснил, почему «Динамо» не оправдало ожиданий на старте сезона
Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов объяснил, почему команда не оправдала ожиданий на старте Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Сейчас бело-голубые идут на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков за 11 матчей.

— От «Динамо» на старте ждали много большего — уровень амбиций, состава и новый тренер соответствовали. Что пошло не так?
— Если брать две последние игры, то всё, что создали у наших ворот, всё залетело. С Самарой было два удара в створ по нашим воротам — два гола. И это не претензия к нашему вратарю. То, что я говорю, будет выглядеть как отмазка, и понятно, что игру в обороне надо улучшать, — приводит слова Данила Глебова интернет-портал «РБ Спорт».

