Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Дивеева Ерёмин высказался о готовности Игоря сыграть с «Локомотивом»

Агент Дивеева Ерёмин высказался о готовности Игоря сыграть с «Локомотивом»
Комментарии

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о состоянии своего клиента перед дерби с «Локомотивом». Ранее в составе национальной команды игрок пропустил матч с Ираном (2:1), но вышел в старте на встречу с Боливией (3:0). СМИ сообщали о небольшом повреждении Дивеева. Его участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» под вопросом.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Тренерский и медицинский штаб ЦСКА определяют состояние игрока и возможность сыграть в том или ином матче. Как они решат, так и будет.

— Игорь готов к матчу с «Локомотивом»?
— Как всегда, — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

