Агент Дивеева Ерёмин высказался о готовности Игоря сыграть с «Локомотивом»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о состоянии своего клиента перед дерби с «Локомотивом». Ранее в составе национальной команды игрок пропустил матч с Ираном (2:1), но вышел в старте на встречу с Боливией (3:0). СМИ сообщали о небольшом повреждении Дивеева. Его участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» под вопросом.

— Тренерский и медицинский штаб ЦСКА определяют состояние игрока и возможность сыграть в том или ином матче. Как они решат, так и будет.

— Игорь готов к матчу с «Локомотивом»?

— Как всегда, — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.