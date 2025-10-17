Агент Дивеева Ерёмин высказался о готовности Игоря сыграть с «Локомотивом»
Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о состоянии своего клиента перед дерби с «Локомотивом». Ранее в составе национальной команды игрок пропустил матч с Ираном (2:1), но вышел в старте на встречу с Боливией (3:0). СМИ сообщали о небольшом повреждении Дивеева. Его участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» под вопросом.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Тренерский и медицинский штаб ЦСКА определяют состояние игрока и возможность сыграть в том или ином матче. Как они решат, так и будет.
— Игорь готов к матчу с «Локомотивом»?
— Как всегда, — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
