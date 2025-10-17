Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Неправильный здесь шансон». Матвей Сафонов рассказал, какое французское слово его удивило

Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от изучения французского языка. Он рассказал, какое местное слово его удивило.

«До сих пор не могу привыкнуть к некоторым повседневным словам во французском языке. И да, как вы поняли, это возвращение рубрики моего знакомства с французским.

Уже не помню, как я впервые встретил это слово, но точно помню, что был очень удивлён, когда узнал, что слово «шансон» существует во французском. Мне казалось, что это узкая ниша, характерная в основном для России и СССР. И я был прав, но лишь отчасти.

Слово chanson переводится как «песня», то есть буквально каждое произведение во французском плейлисте — это шансон. Однако шансон существует и как отдельный жанр во Франции. Именно здесь он зародился, и, естественно, произошло это намного раньше, чем на нашей родине. Не говоря уже о том, что лагерная лирика и блатная романтика присущи исключительно русскому шансону.

Безусловно, сейчас я уже привык к употреблению этого слова, но каждый раз в голове мелькает мысль о том, что неправильный у них здесь шансон», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

