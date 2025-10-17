Скидки
Главная Футбол Новости

Барко хотел уйти из «Спартака» летом, но клуб не отпустил игрока — InfiernoRojo

Барко хотел уйти из «Спартака» летом, но клуб не отпустил игрока — InfiernoRojo
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко хотел вернуться на родину летом текущего года, но трансфер не состоялся. Как сообщает издание InfiernoRojo.com, заинтересованный в возвращении своего воспитанника «Индепендьенте» не смог предложить московскому клубу запрашиваемую сумму.

По данным источника, в аргентинском клубе предпримут попытку осуществить переход Барко в зимнее трансферное окно, а сам футболист продолжает сохранять большое желание завершить сделку.

Ранее сообщалось, что Барко хочет перебраться в Аргентину по семейным обстоятельствам, а «Спартак» намерен вернуть € 14 млн, потраченные на трансфер футболиста летом прошлого года.

