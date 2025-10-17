Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Дюков заявил, что сборная России по футболу прогрессирует

Александр Дюков заявил, что сборная России по футболу прогрессирует
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил прогресс в качестве игры сборной России, а также рост интереса к матчам национальной команды.

«Наша сборная прогрессирует. Стоит отметить, во-первых, достаточно высокое качество игры и желание, с которым ребята выходят на поле. Независимо от счёта и статуса соперника, мы видим хорошую самоотдачу. Видно, с каким желанием ребята получают вызов и приезжают в сборную. Во-вторых, стоит сказать об интересе к сборной. Об этом говорят болельщики на трибунах и рейтинги просмотров на ТВ», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России в 2025 году провела восемь товарищеских матчей, обыграв команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Беларуси (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В играх со сборными Нигерии (1:1) и Иордании (0:0) был зафиксирован ничейный результат. Все российские команды отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

Материалы по теме
В РФС ответили, можно ли назвать 2025 год лучшим для сборной России с момента отстранения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android