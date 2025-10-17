Александр Дюков заявил, что сборная России по футболу прогрессирует

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил прогресс в качестве игры сборной России, а также рост интереса к матчам национальной команды.

«Наша сборная прогрессирует. Стоит отметить, во-первых, достаточно высокое качество игры и желание, с которым ребята выходят на поле. Независимо от счёта и статуса соперника, мы видим хорошую самоотдачу. Видно, с каким желанием ребята получают вызов и приезжают в сборную. Во-вторых, стоит сказать об интересе к сборной. Об этом говорят болельщики на трибунах и рейтинги просмотров на ТВ», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России в 2025 году провела восемь товарищеских матчей, обыграв команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Беларуси (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В играх со сборными Нигерии (1:1) и Иордании (0:0) был зафиксирован ничейный результат. Все российские команды отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.