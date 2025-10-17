Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Семак сообщил, что два футболиста «Зенита» вернулись из сборных с травмами

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что защитники сине-бело-голубых Юрий Горшков и Страхиня Эракович вернулись из сборных в расположение клуба с повреждениями. В воскресенье, 19 октября. команда сыграет на выезде с «Сочи» в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас каждый матч после паузы на игры сборных вызывает определённые сложности. В данном случае Эракович и Горшков приехали с повреждениями. Будем оценивать, кто насколько будет готов сыграть в воскресенье», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 11 туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет четыре очка. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды пять очков в 11 играх.

Новости. Футбол
