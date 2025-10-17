Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это только мешает». Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи — о лимите на легионеров в РПЛ

«Это только мешает». Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи — о лимите на легионеров в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о лимите на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорт РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Мне никогда не нравились дополнительные ограничения в футболе. Ребята хотят играть, а все эти лимиты только мешают.

— В ваше время с ужесточением лимита лига стала слабее?
— Однозначно. Российские клубы просто не могли позволить себе такого количества сильных иностранцев, как раньше, — приводит слова Кураньи Sport24.

Материалы по теме
Кевин Кураньи назвал российского игрока, которому не удалось реализовать свой талант
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android