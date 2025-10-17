«Это только мешает». Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи — о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о лимите на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорт РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Мне никогда не нравились дополнительные ограничения в футболе. Ребята хотят играть, а все эти лимиты только мешают.

— В ваше время с ужесточением лимита лига стала слабее?

— Однозначно. Российские клубы просто не могли позволить себе такого количества сильных иностранцев, как раньше, — приводит слова Кураньи Sport24.