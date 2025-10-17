Тренер «Зенита» Семак высказался о ситуации в «Сочи» перед очным матчем в 12-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о прогрессе «Сочи» перед очной встречей команд в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в воскресенье, 19 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи и станет для обоих клубов первым после паузы на сборные.

«Ждём игры. У нас есть свои вопросы, с которыми пытаемся разобраться. «Сочи» три игры не проигрывает. Стал надёжнее играть в обороне. Глобальные выводы делать рано, но общий фон в «Сочи» стал гораздо лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Сочи» располагается на последнем месте в РПЛ. У команды пять очков в 11 играх. В сентябре команду возглавил российский тренер Игорь Осинькин. Под его управлением команда набрала четыре очка в четырёх встречах.