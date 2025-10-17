Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак высказался о ситуации в «Сочи» перед очным матчем в 12-м туре РПЛ

Тренер «Зенита» Семак высказался о ситуации в «Сочи» перед очным матчем в 12-м туре РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о прогрессе «Сочи» перед очной встречей команд в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в воскресенье, 19 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи и станет для обоих клубов первым после паузы на сборные.

«Ждём игры. У нас есть свои вопросы, с которыми пытаемся разобраться. «Сочи» три игры не проигрывает. Стал надёжнее играть в обороне. Глобальные выводы делать рано, но общий фон в «Сочи» стал гораздо лучше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Сочи» располагается на последнем месте в РПЛ. У команды пять очков в 11 играх. В сентябре команду возглавил российский тренер Игорь Осинькин. Под его управлением команда набрала четыре очка в четырёх встречах.

Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» в Лиге 1, Мэттьюс против Панарина в НХЛ и теннис
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» в Лиге 1, Мэттьюс против Панарина в НХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android