49 минут и 32 секунды мяч находится в игре в матчах РПЛ — это хуже, чем в топ-5 лиг Европы

Среднее игровое время матча в Мир Российской Премьер-Лиге составляет 49 минут и 32 секунды. Как сообщает статистическая платформа Opta, по этому показателю РПЛ заметно уступает пяти сильнейшим европейским чемпионатам.

По данным источника, лидером рейтинга является французская Лига 1, в которой мяч в игре находится в среднем 56 минут и 26 секунд. Худшей из топ-5 лиг Европы по данному показателю является итальянская Серия А с результатом 52 минуты и 42 секунды.

Фото: Opta Sports

В английской Премьер-лиге чистое игровое время матча в среднем составляет ровно 55 минут. Как правило, игровое время матча сокращается из-за долгих розыгрышей стандартов, большого числа фолов и долгих празднований забитых мячей.