Главная Футбол Новости

«Он делает всё возможное, чтобы вернуться». Вильмар Барриос — о Жерсоне

«Он делает всё возможное, чтобы вернуться». Вильмар Барриос — о Жерсоне
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Жерсоне. Ранее появилась информация, что хавбек может покинуть российский клуб, за который он выступает с лета 2025 года. В нынешнем сезоне Жерсон отыграл шесть матчей за «Зенит», не отметившись результативными действиями.

«Жерсон — отличный парень, замечательный футболист. Он делает всё возможное для того, чтобы как можно скорее вернуться в строй, начать нам помогать. Мы видим, с какой силой, с каким желанием он тренируется, выполняет все рекомендации тренерского штаба для того, чтобы как можно скорее вернуться на поле.

Все мы ждём, очень хотим его поскорее увидеть в деле. Мне кажется, и процесс адаптации идёт хорошо, и восстановление сил», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

