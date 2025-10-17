Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«После игр сборных трудно прогнозировать что-либо. Все приезжают в разных состояниях, если говорить про футболистов, которые играют какие-то отборочные и важные матчи. Наши все довольны — ничего печального не может быть в товарищеских играх России. Все с хорошим настроением.

Судя по тому, что ЦСКА идёт на первом месте, а «Локомотив» рядом, просматривается ничейный результат. Но опять же до сборных были игры, которые никто не мог спрогнозировать: «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак». Здесь бесполезно гадать — может произойти всё что угодно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

