РФС объявил судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

18 октября (суббота)

«Пари НН» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Андрей Образко, Максим Белокур; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

19 октября (воскресенье)

«Сочи» – «Зенит»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Балтика»: судья – Иван Сараев, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Эдуард Малый.

