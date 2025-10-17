Объявлена бригада арбитров на дерби «Локомотив» — ЦСКА в 12-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, была назначена бригада арбитров на центральный матч тура «Локомотив» — ЦСКА. В качестве главного судьи игру обслужит Иван Абросимов.

Бригада арбитров на матч «Локомотив» – ЦСКА: главный судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.

Дерби «Локомотив» — ЦСКА состоится 18 октября на домашнем поле железнодорожников.