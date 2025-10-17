Объявлена бригада арбитров на дерби «Локомотив» — ЦСКА в 12-м туре РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, была назначена бригада арбитров на центральный матч тура «Локомотив» — ЦСКА. В качестве главного судьи игру обслужит Иван Абросимов.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Бригада арбитров на матч «Локомотив» – ЦСКА: главный судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Зуев.
Дерби «Локомотив» — ЦСКА состоится 18 октября на домашнем поле железнодорожников.
