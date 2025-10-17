Скидки
Главная Футбол Новости

Президента футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на Кипре

Президента футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на Кипре
Президента футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на Кипре, сообщает онлайн-портал Knews. По данным источника, преступник ехал на мотоцикле и открыл огонь по машине Димостенуса.

На место происшествия прибыли усиленные подразделения полиции, которые перекрыли большой участок шоссе для проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранительные органы подтвердили, что это было целенаправленное убийство, и приступили к поискам преступников.

Отметим, что прошлый сезон «Кармиотисса» завершила на 10-м месте в турнирной таблице второй лиги Кипра. Ранее президентом кипрского клуба был российский бизнесмен Дмитрий Пунин.

Комментарии
