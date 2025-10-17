Президента футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на Кипре, сообщает онлайн-портал Knews. По данным источника, преступник ехал на мотоцикле и открыл огонь по машине Димостенуса.

На место происшествия прибыли усиленные подразделения полиции, которые перекрыли большой участок шоссе для проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранительные органы подтвердили, что это было целенаправленное убийство, и приступили к поискам преступников.

Отметим, что прошлый сезон «Кармиотисса» завершила на 10-м месте в турнирной таблице второй лиги Кипра. Ранее президентом кипрского клуба был российский бизнесмен Дмитрий Пунин.