Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль перестанет раздавать бесплатные автографы по новому рекламному контракту — Mundo

Ямаль перестанет раздавать бесплатные автографы по новому рекламному контракту — Mundo
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль больше не сможет раздавать автографы фанатам бесплатно. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 18-летний вингер подпишет новый рекламный контракт с компанией, которая будет продавать товары (бутсы, футболки и прочие) с его автографами.

Таким образом, Ямалю было поставлено условие не раздавать автографы бесплатно, чтобы это не повлекло за собой снижение цены на уникальные товары с подписью игрока. Как сообщают источники в «Барселоне», клуб пытается получить доступ на определённое количество автографов Ямаля, потому что также занимается продажей атрибутики с подписями игроков.

Отмечается, что контракт ещё не заключён, но все стороны намерены подписать соглашение. Ламин Ямаль уже является лицом нескольких известных брендов, включая adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami и Nesquik, а также послом ЮНИСЕФ.

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymyz1MK
Материалы по теме
«Барселона» — «Жирона». Рашфорд отдувается за всех
«Барселона» — «Жирона». Рашфорд отдувается за всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android