Ямаль перестанет раздавать бесплатные автографы по новому рекламному контракту — Mundo

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль больше не сможет раздавать автографы фанатам бесплатно. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 18-летний вингер подпишет новый рекламный контракт с компанией, которая будет продавать товары (бутсы, футболки и прочие) с его автографами.

Таким образом, Ямалю было поставлено условие не раздавать автографы бесплатно, чтобы это не повлекло за собой снижение цены на уникальные товары с подписью игрока. Как сообщают источники в «Барселоне», клуб пытается получить доступ на определённое количество автографов Ямаля, потому что также занимается продажей атрибутики с подписями игроков.

Отмечается, что контракт ещё не заключён, но все стороны намерены подписать соглашение. Ламин Ямаль уже является лицом нескольких известных брендов, включая adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami и Nesquik, а также послом ЮНИСЕФ.