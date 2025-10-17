Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Спартак» после поражения от ЦСКА должен набирать очки в игре с «Ростовом»

Известный экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов». Игра пройдёт 18 октября в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«Спартак» играет дома. После поражения от ЦСКА нужно набирать очки. В принципе, у «Спартака» состав есть, всё есть для того, чтобы набирать эти очки. Игра будет довольно-таки интересная. Опять же, как я и говорил, выигрываешь — и ты опять близко к первой тройке лидеров РПЛ. В матче с «Ростовом» я, конечно, отдаю преимущество «Спартаку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
