«С нетерпением ждём, когда он наберёт оптимальные кондиции». Семак — о Жерсоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Жерсоне. Ранее появилась информация, что хавбек может покинуть российский клуб, за который он выступает с лета 2025 года. В нынешнем сезоне Жерсон отыграл шесть матчей за «Зенит», не отметившись результативными действиями.

«По Жерсону: конечно, достаточно длинный промежуток времени на восстановление, но он работает с большим желанием. И сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с командой, старается, работает хорошо.

И мы все с нетерпением ждём, когда он наберёт оптимальные кондиции и функциональные, и игровые. Потому что я думаю, что это очень качественный игрок. При его работе с мячом нет никаких вопросов. Ему нужно набрать форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет, и что он и делает на футбольном поле», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».