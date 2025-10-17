Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С нетерпением ждём, когда он наберёт оптимальные кондиции». Семак — о Жерсоне

«С нетерпением ждём, когда он наберёт оптимальные кондиции». Семак — о Жерсоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Жерсоне. Ранее появилась информация, что хавбек может покинуть российский клуб, за который он выступает с лета 2025 года. В нынешнем сезоне Жерсон отыграл шесть матчей за «Зенит», не отметившись результативными действиями.

«По Жерсону: конечно, достаточно длинный промежуток времени на восстановление, но он работает с большим желанием. И сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с командой, старается, работает хорошо.

И мы все с нетерпением ждём, когда он наберёт оптимальные кондиции и функциональные, и игровые. Потому что я думаю, что это очень качественный игрок. При его работе с мячом нет никаких вопросов. Ему нужно набрать форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет, и что он и делает на футбольном поле», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Он делает всё возможное, чтобы вернуться». Вильмар Барриос — о Жерсоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android