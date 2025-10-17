Колыванов: для Станковича матч с «Ростовом» может быть последним — перемены уже начались

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов». Игра пройдёт 18 октября в Москве.

«От «Спартака» всегда чего-то ждут. Матч с ЦСКА команда проиграла. Они должны набирать очки — потенциал у команды очень мощный. Интересная средняя линия, атака. Во всех компонентах у них есть преимущество над «Ростовом». Но соперник у них крепкий орешек. «Ростов» может преподнести сюрприз, а для Станковича матч может стать последним. Перемены в клубе уже начались», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.