Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Сатпаев из «Кайрата» обошёл Ламина Ямаля из «Барселоны» по голам в 2025 году

Сатпаев из «Кайрата» обошёл Ламина Ямаля из «Барселоны» по голам в 2025 году
Комментарии

Нападающий казахстанского «Кайрата» Дастан Сатпаев забил 16 голов в 2025 году и сравнялся по забитым мячам с лучшим бомбардиром топ-20 мировых лиг в возрасте до 19 лет Райаном из «Васко да Гама». Об этом сообщает издание Sports24.kz.

На один мяч меньше на свой счёт записал вингер «Челси» Эстевао, перебравшийся в лондонский клуб из «Палмейраса» в летнее трансферное окно. Все остальные молодые игроки забили менее 10 голов.

Дастан Сатпаев станет игроком «Челси» в августе следующего года. Контракт между сторонами уже подписан, но сделка отложена из-за запрета ФИФА на международные трансферы несовершеннолетних игроков.

