Колыванов: «Локо» мог быть на первом месте, если бы не «привёз» сам себе из-за ошибок

Колыванов: «Локо» мог быть на первом месте, если бы не «привёз» сам себе из-за ошибок
Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о выступлениях московского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко.

«Игрокам «Локомотива» можно выразить комплименты. У них была серия ничьих, но пока не проиграли ни одного матча. Команда наладила игру в обороне, стали меньше допускать ошибок. Раньше пропускали на последних минутах. «Локомотив» мог бы быть на первом месте, если бы не «привёз» сам себе из-за ошибок», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

