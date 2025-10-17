Скидки
Тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на создание клуба его имени

Аудио-версия:
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на создание клуба его имени. Ранее сообщалось, что в России был учреждён клуб имени Семака.

— Клуб Сергея Семака учредили — символический, вашего имени. Ваше отношение к этому и кого там ждать из тренеров следующими? Пока вы там в единственном числе. Кто из тренеров и не только из тренеров имеет шансы попасть и пополнить этот клуб?
— Во-первых, думаю, только из тренеров, во-вторых, мы можем ждать всех ребят, которые становились чемпионами и в «Спартаке», и в «Локомотиве», и в ЦСКА. Среди них много тренеров, и, думаю, у каждого будет возможность присоединиться, чему я буду несказанно рад, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Российский специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года, под его руководством «Зенит» шесть раз подряд выигрывал Мир РПЛ. Гегемония сине-бело-голубых прервалась лишь в прошлом сезоне, когда чемпионом страны стал «Краснодар».

Материалы по теме
«С нетерпением ждём, когда он наберёт оптимальные кондиции». Семак — о Жерсоне
