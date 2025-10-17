Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Мостовой: отсутствие Акинфеева и Мойзеса — серьёзная потеря для ЦСКА в матче с «Локо»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о кадровых потерях ПФК ЦСКА перед матчем 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Игра пройдёт 18 октября на поле железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Конечно, отсутствие Мойзеса, Акинфеева и, возможно, Алвеса — серьёзная потеря для ЦСКА. Если этого коснётся? Да, конечно, серьёзная. Мойзес — один из лучших защитников РПЛ. Акинфеев? Тут и говорить лишнего ничего не надо. Если ещё и Алвес не сыграет, то, конечно, это будут серьёзные потери для ЦСКА. Конечно, это может сказаться на итоговом результате», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

