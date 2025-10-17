Мостовой: отсутствие Акинфеева и Мойзеса — серьёзная потеря для ЦСКА в матче с «Локо»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о кадровых потерях ПФК ЦСКА перед матчем 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Игра пройдёт 18 октября на поле железнодорожников.

«Конечно, отсутствие Мойзеса, Акинфеева и, возможно, Алвеса — серьёзная потеря для ЦСКА. Если этого коснётся? Да, конечно, серьёзная. Мойзес — один из лучших защитников РПЛ. Акинфеев? Тут и говорить лишнего ничего не надо. Если ещё и Алвес не сыграет, то, конечно, это будут серьёзные потери для ЦСКА. Конечно, это может сказаться на итоговом результате», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.