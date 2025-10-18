Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Фатех. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария — Боруссия Дортмунд: во сколько начало матча 7-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд в России принадлежат Okko.
Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали 18 очков и занимают первое место. «Шмели» заработали 14 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре команда Венсана Компани разгромила франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:0, а подопечные Нико Ковача сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Гарри Кейн: такое ощущение, будто «Бавария» — мой второй дом

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android