«Бавария» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 октября, состоится матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Okko.

После шести туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали 18 очков и занимают первое место. «Шмели» заработали 14 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре команда Венсана Компани разгромила франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:0, а подопечные Нико Ковача сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).

