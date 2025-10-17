Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Кевин Кураньи: удивлён, что Дзюба не уехал играть в Европу

Кевин Кураньи: удивлён, что Дзюба не уехал играть в Европу
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе, который является рекордсменом по количеству голов в составе сборной России по футболу.

— Вы играли против Дзюбы, когда он был совсем молод. Сейчас Артём — лучший бомбардир в истории российского футбола. Каким Дзюба вам запомнился?
— Потрясающий игрок! Очень высокий, но техничный и хороший завершитель. Стиль Дзюбы всегда мне нравился.

— Удивлены, что Артём так и не уехал в Европу? Если не считать Турции.
— Да, ведь все качества у него были. Так что попробовать стоило. Зато сейчас он лучший бомбардир в истории России, — приводит слова Кураньи Sport24.

Комментарии
