Женская сборная России сыграет с Северной Македонией

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил ближайшего соперника женской сборной России по футболу. Это сборная Северной Македонии. Товарищеские матчи состоятся как между основными женскими сборными стран, так и между молодёжными.

«С 20 по 29 октября женские национальная и молодёжная сборные России проведут учебно-тренировочный сбор в Струмице, где 24 и 27 октября сыграют с командами Северной Македонии. Матчи женской национальной команды пройдут на стадионе «Младость», начало в 15:00 и 14:00 мск.

Российская команда U19 сыграет со сверстницами из Северной Македонии на стадионе спортивного комплекса «Горан Пандев». Начало матча 24 октября – 12:00 мск, 27 октября – 13:00 мск», — сообщается на официальном сайте РФС.

